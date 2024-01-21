Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa'da Nice ve Bordeaux taraftarları arasında kavga çıktı
Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:04

Fransa'da Nice ve Bordeaux taraftarları arasında kavga çıktı

AA
Fransa’da Nice ve Bordeaux taraftarları arasında kavga çıktı

Fransız takımları Nice ile Bordeaux arasındaki kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgaya özel polis birimi müdahale ederken, maç 5 dakika ertelendi. Olay sırasında bir futbolcuya ve Nice taraftarlarının bulunduğu alana sis bombası atıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güneyinde Bordo kentinde, OGC Nice Kulübü ve Bordeaux arasındaki Fransa Kupası son 32 turu mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları arasında statta bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı kaydedildi.

Dakikalarca süren kavgaya özel polis birimi müdahale ederken, maç 5 dakika ertelendi. Olay sırasında bir futbolcuya ve Nice taraftarlarının bulunduğu alana sis bombası atıldı. Polisin kavga edenleri ayırmasının ardından maç başladı. Nice Kulübü'nden X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bordeaux taraftarlarının, Nice taraftarlarının bir afişini çalma girişimi sonrasında kavga çıktığı iddia edildi.

Açıklamada, yetkili mercilerden olayın nedenlerinin aydınlatılması talep edilirken, Nice Kulübünün taraftarlarının maç öncesi yaşadığı saldırıyı kınadığı ifade edildi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Nice tur atladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
CHP’de KK darbesi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Osmanlı’yı en çok uğraştıran bölge Yemen olmuştu
İran’ın Pakistan saçmalığı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Nice ve Bordeaux taraftarları arasında kavga çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA