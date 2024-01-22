İsmail Aydın: Türkiye Kupası bizim için çok önemli, sürpriz yapabiliriz

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, "Çok güzide bir kulüple oynayacağız. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesiyle oynayacağız. Son 16'ya kaldık. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Tek maç eleme usulü olduğu için sürpriz yapabiliriz, sürprizlere açık olabiliriz. Ama elimizden gelen centilmence mücadeleyi yapacağız. Önemli olan sakatlıkların olmadığı, centilmen bir mücadele içerisinde olabilmek. Çok mutluyuz buraya kadar geldiğimiz için" şeklinde konuştu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları, 6,7, 8 Şubat tarihlerinde yapılacak.