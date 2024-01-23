Feyyaz Uçar’dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün futbol şubesi sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine eleştiride bulunarak sözlerine başlayan Uçar, "Söyleyecek şeylerimiz var. Her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ta bu var. Sabırlıyızdır. Sabrımızın da taştığı oluyor. Bugün o anlardan biri. Benim futbolcuyken oynadığım takım (Beşiktaş) hakemden gol yedi. Arka direğe depar atan bir hakem bizim ceza sahamızda bize gol attı. Olabilir dedik. Talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var. Diğer takımlarda olmayan. Ama Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) hiçbir şey değişmiyor. Biz artık yeter diyoruz. Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Hadi dedik skor kötü hakemin bahanesine sığınmayalım. Bugün penaltı pozisyonu var. Nedense Atilla Karaoğlan VAR'dan ikna olmuyor penaltı olduğuna. İki hafta önce penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu haftaki yönetim kurulunda Beşiktaş yönetiminden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir arkadaş olacak büyük ihtimalle. En azından bugüne kadar bize karşı oldukları durumlardan bilgisi olabilir. Bu hakem arkadaş hangi maçı yönetmiş, kime sarı kart gösterilmiş, VAR ne kadar çağırmış, çağırmamış bütün konularda istatistik hazırlayacak. Biz de sizinle paylaşacağız. Son çaremizdi bu. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Hakem istatistikçisi yeni bir tabir. Bunu Türkiye'de sizin haberiniz olmadan yapan birçok kulüp var. Biz şeffaf olacağız" ifadelerini kullandı.

"İKİ OYUNCUYLA SICAK TEMAS YAPILDI"

Adana Demirspor mücadelesini değerlendiren ve siyah-beyazlı ekibin transfer gündemine ilişkin de konuşan Feyyaz Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçta birçok pozisyonumuz var. Son vuruşlarda beceriksizdik. Oyuncular ellerinde geleni yaptılar. Rakibin 10 kişi kalması ve golün gelmemesi üzücü bir durum. Yola devam edeceğiz. Transferle ilgili iki oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Bizim tespit ettiğimiz iki ve üç mevkii var: stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikli olarak stoper ve ön libero araştırdık. Ülkemizde şu anki durumunda yerli olarak bir Anadolu takımında veya diğer rakiplerimizde Beşiktaş'ta oynayacak stoper ve ön libero bulamadık. Yabancı transferine yöneldik. 14 yabancımız vardı. Sonra 13'e düştü. Sonra 12'ye indirdik. Bu arkadaşların çok güzel sözleşmeleri var. Kolay kolay sözleşmelerini terk etmek istemiyorlar. Bu kadar kolay para kazanacakları başka bir kulüp yoktur. Takımımızda düz koşuyla garanti parasını alan birçok oyuncu gördük. Zamana ihtiyacımız var. Transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyunculardır. Allah'a şükür şu anda kurtulduk. İki sözleşmeden daha kurtulduk. Birini Svensson ile yabancı transferini yaptık. İki yabancı transferimiz daha olacak. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek oyuncularla sıcak temas sağlandı. Yarın veya diğer gün yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var. Büyük yol kat edildi."

CHAMBERLAIN SÖZLEŞME DONDURMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Uçar, yabancı sayısını düşürmek adına sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ve Bosna Hersekli oyuncu Amir Hadziahmetovic'ten sözleşme dondurmayı talep ettiklerini açıkladı.

Zor durumda olduklarını belirten Feyyaz Uçar, "İkisinden de talep ettik. Alex'ten olumlu yanıt gelmedi. Amir ile görüşmeler var. İnşallah bize anlayış gösterecektir" diye konuştu.

Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağına ise teknik direktör Fernando Santos'un karar vereceğini aktardı.

CENK VE SALİH'TE TALEPLER YÜKSEK

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yeniden anlaşma konusunda hızlı ilerleyemediklerini anlatan Uçar, "Cenk ve Salih konusunda karşılıklı teklifler yapıldı. Hızlı ilerleyemiyoruz. Talepler yüksek. Hocanın isteği doğrultusunda eğer önümüzdeki sezonun kadrosunda görmek istiyorsa sözleşmeleri yenilenecek" dedi.

"BEŞİKTAŞ KADRO KALİTESİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

En yakın zaman iki transferin yapılacağının altını çizen siyah-beyazlı yönetici, "1-7 Şubat arasında Avrupa'da transfer bitince boşta kalan oyuncular olacak. O zaman diliminde 10 numara transferi arayışımız olacak. Afrika Uluslar Kupası'nda olup da bize faydalı olanlar döndüğü zaman Beşiktaş kadro kalitesini yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

"MATIC ADAYLARIN ARASINDA"

Sırp orta saha Nemanja Matic ile ilgili basında çıkan transfer iddialarına da değinen Feyyaz Uçar, "İsim konusunda daha önce de söylemekten kaçındık. Eski evladımızla alakalı açıklama yapmıştık. Matic adayların arasında ancak alternatifler mevcut. Görüşmeler alternatifli şekilde devam ediyor. Mutlaka kararı verilecek. Bu hafta içinde olmasa da önümüzdeki hafta takıma katılacaklar. Sözleşmelerinden kurtulmak zorunda olduğumuz futbolculardan dolayı transferler gecikti. Ne yazık ki yollamadan yenisini alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçar, Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasıyla ilgili bir soruya "Ghezzal, sözleşmeme sadık kalmak istiyorum dedi. Söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" yanıtını verdi.

"İYİ TAKIMLARDAN İYİ OYUNCULAR GELECEK"

Feyyaz Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanımızın dediği kulüplerle PSG ve Chelsea, Avrupa'da diğer kulüplerle yakın ilişkiler var. Onların pilot takımı değiliz. Bize oyuncu yetiştirmiyorlar. Onlar kadar büyük bir takımız. İstediğimiz oyuncuları vermiyorlarsa arayışlara gireceğiz. Gelen oyuncular iyi takımlardan, iyi oyuncular olacak."

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Uçar, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Anlayışlı olurlar, olmazlar tercihleridir. Geçen haftaki skor için, bugünkü skor için. Elimizden geleni yapıyoruz. Transferin neden geciktiğini de açıkladım. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş izleyecek taraftarlarımız. Çünkü hak ediyorlar. Uzun yıllardır imkansızlıklara rağmen Beşiktaş aşklarından vazgeçmediler. Onlara teşekkür ediyorum. Sabır söz konusuydu. İnşallah güzel günler yaşayacağız. Bugünleri tekrar yaşadık. İnşallah tekrarı beraber göreceğiz" diye konuştu.

"HEDEF KUPA VE 3'ÜNCÜLÜK"

Bir basın mensubunun "Türkiye Kupası'nı almak Beşiktaş için başarı mıdır?" sorusuna Uçar, "Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor ile karşılaşacağız. Güzel bir maç olacak. Evladımız Sergen Yalçın'ın takımı ile orada oynayacağız. Keyifli bir maç olacak. Onların da hedefi var. Sadece kupa hedef değil. Üçüncülük iddiamız devam ediyor. Ligde de 3'üncü olmak için elimizden geleni yapacağız" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.