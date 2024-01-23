İstanbul’a bayram Kayseri’ye yine hüsran

TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, yeniteknik direktörüOsman Zeki Korkmazile çıktığı ilk maçta deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede file bekçisi Bilal Bayazıt'ın tam 7 kurtarışıyladirenen sarı-kırmızılıların kalesi 90+6'da düştü. Ali Yaşarceza sahası dışından gelişineçok sert bir şut göndererek İstanbulspor'a galibiyeti getirdi. Sarı-siyahlılar 7 karşılaşma (5M/2B) sonra 3 puan alırken, Kayserispor peş peşe 6. maçınıkaybedip düşüşünü sürdürdü. Trendyol 1. Lig'de de zirveyi kovalayan Göztepe, sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yenip ikinci sıradaki yerini korudu.