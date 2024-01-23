Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’a bayram Kayseri’ye yine hüsran
Giriş Tarihi: 23.1.2024

İstanbul’a bayram Kayseri’ye yine hüsran

İstanbul’a bayram Kayseri’ye yine hüsran
TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede file bekçisi Bilal Bayazıt'ın tam 7 kurtarışıyla direnen sarı-kırmızılıların kalesi 90+6'da düştü. Ali Yaşar ceza sahası dışından gelişine çok sert bir şut göndererek İstanbulspor'a galibiyeti getirdi. Sarı-siyahlılar 7 karşılaşma (5M/2B) sonra 3 puan alırken, Kayserispor peş peşe 6. maçını kaybedip düşüşünü sürdürdü. Trendyol 1. Lig'de de zirveyi kovalayan Göztepe, sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yenip ikinci sıradaki yerini korudu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor: Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemisini vurdu
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’a bayram Kayseri’ye yine hüsran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA