BEŞİKTAŞ HABERİ: Gündem yeniden Elneny

Beşiktaş'ta orta saha için konuşulan oyunculardan biri de Mohamed Elneny... Siyah-Beyazlılar bu bölge için listenin ilk sırasına Nemanja Matic'i, ardından da Oriol Romeu'yu yazarken; temas kurulan bir diğer isim de Elneny oldu.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapıldı. Beşiktaş, Matic'te yaşanacak gelişmelere göre Elneny için Arsenal'in kapısını çalacak. Bu sezon neredeyse hiç şans bulamayan 31 yaşındaki futbolcu Arsenal ile sadece 3 maça çıktı. (Fotomaç)