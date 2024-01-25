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Giriş Tarihi: 25.1.2024 08:43

Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı

DHA
Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda üçüncü ve son maçlarından ardından Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Afrika Uluslar Kupası'nda grup mücadeleleri tamamlandı. F Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 38'inci dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı. Fas'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşayan Ziyech, devre arasında oyundan alındı.

Grubun diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ile 0-0 berabere kalarak puanını 3 yaptı ve ikinci sırada yer alarak üst tura adını yazdırdı. Kongo'da Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku maçta 90 dakika görev yaparken Galatasaraylı Cedric Bakambu ise 68'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Öte yandan Fas, Güney Afrika ile; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Mısır ile eşleşti.

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Ziyech attı, Fas gruptan lider çıktı
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