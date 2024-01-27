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Giriş Tarihi: 27.1.2024 18:18

Alanyaspor ile Pendikspor puanları paylaştı!

Alanyaspor ile Pendikspor puanları paylaştı!

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23'üncü dakikada sol kanattaki Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32'nci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın degajında ileri koşarak topa sahip olan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farka yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

61'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın ceza sahasına gönderdiği ortada Pendikspor'dan İbrahim Akdağ'ın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun başlangıcında Leroy Fer'in orta sahada Thiam'a faul yapıldığının tespit edilmesi üzerine golü iptal etti.

78'inci dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Nayir'in pasında savunma arkasına sarkan Thiam meşin yuvarlağını filelerle buluşturdu: 0-1.

82'nci dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisindeki Novais'in şutunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Dönen topu kazanan Efecan Karaca'nın gönderdiği pasta, Leroy Fer topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Alanyaspor ile Pendikspor puanları paylaştı!
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