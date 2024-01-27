Burak Elmas: Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, kendi döneminde transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Elmas, Boey'un Bayern Münih transferi ile kulüp tarihinde en yüksek kar edilen transfer olduğunu belirterek, "Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur'u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur'u tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray'ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasaray'ımızı tekrar tebrik ederim" ifadelerini kullandı.