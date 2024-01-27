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Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:50

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Saldanha'da 2 rakip çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Saldanha’da 2 rakip çıktı

Fenerbahçe'nin Partizan'dan transfer etmek istediği Matheus Saldanha transferine rakip çıktı. Serie A ekiplerinden Torino ve La Liga ekiplerinden Sevilla, Brezilyalı oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe, Partizan'da top koşturan Brezilyalı hücum oyuncusu Matheus Saldanha'yı Transfer etmek için harekete geçti. Partizan yetkilileri, oyuncunun ayrılmasını istemese de sarı lacivertli ekip ilgisini sürdürüyor.

Serie A takımlarından Torino ve La Liga ekiplerinden Sevilla da Saldanha ile ilgileniyor. İtalya temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Partizan'a 7 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulundu. İspanyol ekibi Sevilla ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sırp ekibi, Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Sarı lacivertliler, teklfini 8 milyon Euro'ya yükselterek transferi bitirmek istiyor.

20 GOLE ETKİ ETTİ
Mathues Saldanha bu sezon Partizan'da oynadığı 24 maçta 15 gol atarken, 5 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 14 golle zirvede bulunuyor. (NTVSpor)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Saldanha'da 2 rakip çıktı
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