FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Saldanha’da 2 rakip çıktı

Fenerbahçe, Partizan'da top koşturan Brezilyalı hücum oyuncusu Matheus Saldanha'yı Transfer etmek için harekete geçti. Partizan yetkilileri, oyuncunun ayrılmasını istemese de sarı lacivertli ekip ilgisini sürdürüyor.

Serie A takımlarından Torino ve La Liga ekiplerinden Sevilla da Saldanha ile ilgileniyor. İtalya temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Partizan'a 7 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulundu. İspanyol ekibi Sevilla ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sırp ekibi, Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Sarı lacivertliler, teklfini 8 milyon Euro'ya yükselterek transferi bitirmek istiyor.

20 GOLE ETKİ ETTİ

Mathues Saldanha bu sezon Partizan'da oynadığı 24 maçta 15 gol atarken, 5 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Sırbistan Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 14 golle zirvede bulunuyor. (NTVSpor)