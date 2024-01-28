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Giriş Tarihi: 28.1.2024 09:27 Son Güncelleme: 28.1.2024 09:37

Ivo Vieira: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık

AA
Ivo Vieira: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, Alanyaspor maçında 3 puan beklediklerini ancak bir puan aldıklarını söyledi.

Ivo Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında dengeli bir mücadele geçtiğini belirtti.

Maçta ilk gol şansını kendilerinin bulduğunu anlatan Vieira, "Maalesef bunu gole çeviremedik. Sonra rakip de oyuna ortak oldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ise ilk golü biz bulduk. Çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Vieira, kendilerinin öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalıştığını ve bunun da rakibe beraberlik golünü getirdiğini kaydetti.

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Ivo Vieira: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık
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