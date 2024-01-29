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Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:21

Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir'i açıkladı

Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir’i açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımda art arda yaşanan vedalar sonrası 2 ayrılığı daha duyurdu. Murat Sancak transferler için net ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da son dönemde birçok ayrılık yaşanmıştı. Başkan Murat Sancak isim vererek takımdan 2 futbolcunun daha ayrılacağını bildirdi.

"YUSUF SARI BÜYÜK İHTİMALLE YURT DIŞINA GİDECEK"
Adı birçok takımla anılan Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılacağını bildiren Murat Sancak, milli futbolcunun büyük ihtimalle yurt dışına gideceğini söyledi. Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi. Başkan, başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini aktardı.

"ERTAÇ ÖZBİR TAKIMDAN AYRILACAK"
Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isim ise Ertaç Özbir oldu. "Ertaç Özbir'in bir kuruş alacağı yok" diyen Sancak, "Teklifleri değerlendiriyorum" dedi.

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Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir'i açıkladı
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