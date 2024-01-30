Michy Batshuayi için İngiltere’den sürpriz teklif!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna Bonucc, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları katan sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor.
BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Batshuayi için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim, gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti. Crystal Palace yetkilileri de düşünmek için birkaç gün süre istedi.
ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR
Yıldız golcü için yaklaşık 4 gün önce aynı teklif Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den de gelmişti.