Michy Batshuayi için İngiltere’den sürpriz teklif!

BATSHUAYI İÇİN 6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Batshuayi için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim, gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti. Crystal Palace yetkilileri de düşünmek için birkaç gün süre istedi.