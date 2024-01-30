Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Benfica’dan Florentino Luis geliyor...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim Benfica forması giyen Florentino Luis oldu.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiramak istediği ve kısa süre içerisinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıkan yıldız futbolcu skor katkısında bulunamadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Florentino söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü.