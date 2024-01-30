Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Benfica'dan Florentino Luis geliyor...
Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:24 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:47

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Benfica'dan Florentino Luis geliyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Benfica’dan Florentino Luis geliyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Bu doğrultuda siyah beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, ülkesi Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Florentino Luis transferini özellikle istedi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim Benfica forması giyen Florentino Luis oldu.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiramak istediği ve kısa süre içerisinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıkan yıldız futbolcu skor katkısında bulunamadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Florentino söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Tunç Soyer'in üzeri çizildi: CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı belli oldu
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP/DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Öldürülen teröristlere selam gönderdi
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Artık harekete geçme zamanı
Murat Kurum, gençlerle video oyunları oynadı: Rakip tanımam
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Benfica'dan Florentino Luis geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA