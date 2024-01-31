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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:45 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:53

Başakşehir'den Leo Dubois kararı! Galatasaray geri istemişti...

Başakşehir’den Leo Dubois kararı! Galatasaray geri istemişti...

Galatasaray, Başakşehir'e kiralık olarak gönderdiği Leo Dubois'yı geri çağırmak istedi ve Başakşehir yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ise fesih için ücret talep etti ve görüşmeler tıkandı.

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois'yı geri istedi. 1.8 milyon Euro maaş alan oyuncunun ücretinin %80'ini sarı-kırmızılılar karşılıyor.

BAŞAKŞEHİR, FESİH İÇİN ÜCRET TALEP ETTİ

Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek, "O zaman bize fesih ücreti ödeyin, biz de transfer yapalım" talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.

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Başakşehir'den Leo Dubois kararı! Galatasaray geri istemişti...
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