Başakşehir’den Leo Dubois kararı! Galatasaray geri istemişti...

BAŞAKŞEHİR, FESİH İÇİN ÜCRET TALEP ETTİ

Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek, "O zaman bize fesih ücreti ödeyin, biz de transfer yapalım" talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.