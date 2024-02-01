GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir, Duboıs için para istedi

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois'yı geri istedi. 1.8 milyon Euro maaş alan oyuncunun ücretinin %80'ini Sarı-Kırmızılılar karşılıyor.

Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek, "O zaman bize fesih ücreti ödeyin, biz de transfer yapalım" talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.