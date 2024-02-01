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Giriş Tarihi: 1.2.2024 09:58

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir, Duboıs için para istedi

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir, Duboıs için para istedi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Leo Dubois'yı geri isteyen Galatasaray'dan fesih ücreti talep edince görüşmeler tıkandı.

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois'yı geri istedi. 1.8 milyon Euro maaş alan oyuncunun ücretinin %80'ini Sarı-Kırmızılılar karşılıyor.

Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek, "O zaman bize fesih ücreti ödeyin, biz de transfer yapalım" talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir, Duboıs için para istedi
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