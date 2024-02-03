Futbol: Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.