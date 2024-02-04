Rize evinde Konya’ya dış geçiremedi

Ligin üst sıralarında kendine yer bulmaya çalışan Çaykur Rizespor, düşme hattında yer alan Konyaspor'la sahasında berabere kaldı: 0-0. Müsabaka karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen iki taraf da galibiyeti getirecek vuruşu yapamadı.Özellikle Sauer'in 90+2'de direğe takılması ev sahibi ekip adına büyük şanssızlıktı. Rize son 2 maçını kazanamazken Konya'nın galibiyet hasreti 7 karşılaşmaya çıktı.