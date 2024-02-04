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Giriş Tarihi: 4.2.2024

Rize evinde Konya’ya dış geçiremedi

Rize evinde Konya’ya dış geçiremedi
Ligin üst sıralarında kendine yer bulmaya çalışan Çaykur Rizespor, düşme hattında yer alan Konyaspor'la sahasında berabere kaldı: 0-0. Müsabaka karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen iki taraf da galibiyeti getirecek vuruşu yapamadı. Rize; Benhur, Zeqiri ve Sauer, Konya ise Prip, Cicaldau, Oğulcan, Moreno ve N'Zonzi ile tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Özellikle Sauer'in 90+2'de direğe takılması ev sahibi ekip adına büyük şanssızlıktı. Rize son 2 maçını kazanamazken Konya'nın galibiyet hasreti 7 karşılaşmaya çıktı.
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Rize evinde Konya’ya dış geçiremedi
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