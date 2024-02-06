Beşiktaş’ın istediği William Carvalho için şok iddia! Tecavüz suçlaması...

İspanya'nın Real Betis takımında futbol hayatını sürdüren Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. 31 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya çıktı. Carvalho'nun bir kadına tecavüz ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



İspanya basınında çıkan haberlere göre; tecavüz iddiası nedeniyle hakkında soruşturma açılan William Carvalho ifadeye çağırıldı.

İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETTİ

İddialara göre yıldız futbolcu geçtiğimiz ağustos ayında Sevilla'nın ünlü bir otelinde mağdur kadına ilaç vererek tecavüz etti. Haberde Ibiza'da yaşayan kadınla Carvalho'nun önce bir restoranda buluştukları ve yemeğin ardından bir otelde sabahladıkları ortaya çıktı. Mağdur kadının anlattıklarına göre uyandığında vücudunda şiddet izleri olduğu ve yaşananları hatırlamadığı iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI VAR

Carvalho ve mağdur kadının gittiği otelin güvenlik kameralarına ise ikilinin kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. William Carvalho'nun tüm bu yaşanan olayların ardından Sevilla mahkemesi tarafından tecavüz suçuyla ilgili ifadeye çağırılırken, Portekizli futbolcunun mahkemeye çıkması bekleniyor.