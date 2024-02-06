Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu güncellendi

Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleri Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Berkan Kutlu'yu UEFA listesine eklerken, takımdan ayrılan Sacha Boey, Cedric Bakambu ve Angelino listeden çıkarıldı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın bu kez de listede yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius