TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ali Eren Ersungur’a kanca

Almanya Bundesliga 2 takımı Karlsruhe'de forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu, kulübünün U19 takımında fırtına gibi esiyor. Türkiye U17 takımında da forma giyen Ali Eren Ersungur, ofansif orta saha mevkiisinde görev alıyor. Bundesliga 2 takımı Karlsruhe'nin U19 takımında forma giyen Türk futbolcu, U19 liginde çıktığı 14 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç futbolcu ayrıca 10 golünün yanına 6 asist yapmayı da başardı. U19 takımın 1.167 dakika forma giyen Ersungur, 117 dakikada bir skor üretiyor.

Karlsruhe A Takımıyla Bundesliga 2'de de forma giyen genç isim, 19 Ocak'taki 2-1 yendikleri Osnabrück maçının sonlarında oyuna dahil oldu ve 4 dakika sahada yer aldı. Ali Eren Ersungur, bir sonraki hafta Hamburg'u deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri maçın kadrosunda yer aldı ama süre bulamadı. Genç futbolcu, sergilediği performansla Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un gündemine girdi.

30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan futbolcu için bordo mavili takımın 18 yaşındaki futbolcuyla temas kurabileceği iddia edildi. Almanya'nın Albstadt kentinde dünyaya gelen Ali Eren Ersungur, altyaş milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı. Türkiye U17 takımıyla 5 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı ve 326 dakika sahada yer aldı. (Ajansspor)