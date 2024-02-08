Uluslar ligi’nde rakiplerimiz belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bu akşam saat 20.00'de Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek. 54 ülkenin katılacağı ligde takımlar A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. 5-7 Eylül 2024 tarihinde başlayacak grup aşaması, 17-19 Kasım 2024'teki maçlarla sona erecek. Play-off ve A Ligi çeyrek final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift devreli lig usulüne göre gerçekleşecek müsabakaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını 1'inci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.y-Yıldızlılar, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında önümüzdeki ay iki hazırlık maçı oynayacak. Milliler, ilk karşılaşmasında'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak müsabakanın başlama saati daha sonra belli olacak. Türkiye,ile yine deplasmanda oynayacak. Mücadele'te başlayacak.