SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Solun panzeri: Derrick Köhn

Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü renklerine bağlarken oyuncunun istatistikleri de dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçın 20'sine 11'de çıkarak istikrarlı bir grafik çizen Gana asıllı Alman futbolcu, sol kanadı da mekik gibi işliyor. 25 yaşındaki yıldız, başarılı dribbling (3.9), 3. bölgede başarılı dribbling (3.1), rakip sahada sahipsiz top kazanma (1.5) ofansta ikili mücadeleye girme (11.2) ve kazanma (5.5) karnelerinde sol bekler içerisinde bu sezon Bundesliga 2'nin lideri oldu. Takım arkadaşlarına yarattığı 5 pozisyonla Alman ekibinin en iyisi unvanını alırken maç başına 1.6 şutla üçüncü, isabet (0.6) değerinde de ikinci geldi. İsabetli ortada ise (1.4) yine ligin ilk 10'u arasına girdi.

TOPU GERİ KAZANMADA FARK VAR!

Gole, şuta ya da penaltıya neden olacak bir aksiyonda bulunmadı. Ancak tehlike engelleme (1.6), pas arası (1) ve top çalma (0.9) gibi değerleri takım ortalamasında kaldı. Yalnızca geri kazanılan toplarda (4.4) daha faydalı oldu.

"KÖHN'NÜN AYRILIĞI UTANÇ VERİCİ OLDU!"

Hannover Teknik Direktörü Stefan Leitl, Köhn'nün ayrılığı için kulüp yönetimini suçlayıp sert konuştu. "Bence oyuncuların serbest kalma maddelerine dikkat etmeliyiz" diyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Derrick bunu yapmak istedi. Evet, gerçekten utanç verici. Bizim için utanç verici olduğunu üç kez tekrarladım ve tabii ki bizim için de utanç verici. Bu ayrılık bize ağır geldi."

SUAT UMURHAN: IŞIK HIZIYLA GELEN BEK!

Sol bek kanayan bir yaradır G.Saray'da yılların çare olamadığı… Her sezonun başında 'şimdi bulduk işte' denilerek yapılan hamleler daha aralık ayına gelmeden hüsranla sona erer tıpkı bu sezon Angelino örneğinde olduğu gibi… Derrick Köhn ile birlikte yeni bir serüven başlıyor…

SÜRATİ YÜKSEK, ORTALARI İSABETLİ

- Hızlı sol bek tarifinin tam da 12'den vurulmuş hali G.Saray'ın oyun sisteminde. Topsuz koşularda rakiplerine tur bindirecek kadar hızlı..

- Sağdan yapılan ataklarda önünde bir koridor açıldığını gördüğü anda kendi alanını boşaltmaktan kaçmayan, hızını avantaja çevirip rakibin tüm dengesini altüst eder.

- Bir türlü asist katkısı alınamayan, ortalarını Icardi ile buluşturamayan Angelino sonrasında; bu işi çok daha nokta atışı yapıp bir de duran top (korner) kullanma yetisi bulunuyor.

- Sol koridorun özellikle rakip yarı sahasını daha çok kullanan, zaman zaman da sol iç oyuncusuna dönüşebilen, ortalarının isabet yüksekliği ile forveti besleyen bir oyuncu.

- Köhn, önünde oynayacak Zaha-Kerem ile uyum sürecini çabuk aşacağını düşünmekle beraber iki ismin de duvar pası alternatifini artıracaktır.

HÜCUMU SEVER, SAVUNMAYI UNUTUR

- Hücum için aldığı övgüleri savunmada bir hayli geride bırakabilir.

- Alan savunmasında ve birebirlerde ilk hamle yeteneği kısıtlı. (Ancak açık alanda rakibini kaçırırsa hızı ile yakalayabilme ve ikinci direnek noktası oluşturma şansı var)

- Hücum sever olarak yaptığı çıkışların ardından geride geniş boşluklar oluşabiliyor.