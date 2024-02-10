Son dakika haberleri: Süper Lig’de kritik randevu! Galatasaray, Başakşehir’i ağırlıyor...

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
DERRİCK KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. Köhn, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.