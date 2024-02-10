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Giriş Tarihi: 10.2.2024 17:49 Son Güncelleme: 10.2.2024 17:57

Son dakika haberleri: Süper Lig'de kritik randevu! Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de kritik randevu! Galatasaray, Başakşehir’i ağırlıyor...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

DERRİCK KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. Köhn, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de kritik randevu! Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor...
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