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Giriş Tarihi: 11.2.2024 08:52 Son Güncelleme: 11.2.2024 09:09

Serie A'daki gol düellosunda Inter, Roma'yı deplasmanda yıktı

AA
Serie A’daki gol düellosunda Inter, Roma’yı deplasmanda yıktı

Serie A'nın 24. haftasında Inter, deplasmanda Roma'yı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ise süre almadı.

Serie A'da günün öne çıkan maçında Roma ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Inter, 17. dakikada Francesco Acerbi, 49. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Angelino (Kendi kalesine) ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin golleriyle maçı 4-2 kazanarak, 3 puana uzanan taraf oldu.

Roma'nın gollerini 28. dakikada Gianluca Mancini ile 44. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu Inter'de 90 dakika sahada kaldı, Roma'da oynayan Zeki Çelik ise yedek bekledi. Bu sonuçla puanını 60'a yükselten Inter liderliğini sürdürürken, 38 puanlı Roma 5. sırada yer aldı.

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Serie A'daki gol düellosunda Inter, Roma'yı deplasmanda yıktı
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