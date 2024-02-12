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Giriş Tarihi: 12.2.2024 10:43 Son Güncelleme: 12.2.2024 11:14

Ernest Muci transferinde ilginç detay! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan 5 milyon euroluk asist...

Ernest Muci transferinde ilginç detay! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan 5 milyon euroluk asist...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muci transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin transferi 10 milyon Euro bonservis bedeline bitirmesinde Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın etkisinin olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci'nin bonservis bedelinin düşürülmesinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda'nın etkisi olduğu anlaşıldı.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova'ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda'yı arayarak Legia Varşova'nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.

Ernest Muci'yi Avrupa'dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova'nın, Başkan Arat'ın Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

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Ernest Muci transferinde ilginç detay! Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan 5 milyon euroluk asist...
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