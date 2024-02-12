SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

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Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR;

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Galatasaray

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR;

Konyaspor

Ankaragücü

Trabzonspor

Fatih Karagümrük