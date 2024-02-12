Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 12.2.2024 13:33 Son Güncelleme: 12.2.2024 13:41

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Eşleşmeleri ve tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

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Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR;

Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Galatasaray

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR;

Konyaspor
Ankaragücü
Trabzonspor
Fatih Karagümrük

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)
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