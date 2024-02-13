Barcelona’dan Jürgen Klopp açıklaması!

Sezon sonunda Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merakla bekleniyor. Alman teknik direktörün adı son zamanlarda Barcelona ile anılıyor. İspanyol devinde Xavi Hernandez'in de sezon sonunda Barça'dan ayrılacak olması, Klopp ile Barça isimlerini doğal olarak yan yana getiriyor. Bu konuyla alakalı spekülasyonlar devam ederken, Barcelona cephesinden de bir açıklama geldi.

"HARİKA BİR HOCA"

Barcelona Sportif Direktörü Deco, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Klopp ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Deco, "Kimse hakkında konuşmak istemiyorum, sözleşmesi olan bir teknik direktör hakkında konuşmak etik değil. Klopp harika bir hoca ama bence bunu konuşmak için doğru zaman değil. Barcelona'nın yeni teknik direktörü elbette bazı şeyleri değiştirmek isteyecek ama öncelikle projelerimizi ve fikirlerimizi konuşmalıyız. Ciddi mali sorunlarımız var. Diğer milyoner kulüpler kadar kaynak üretemiyoruz ve bu da buraya kazanmak isteyerek gelen hocaların motivasyonunu bozuyor. Ne yazık ki bunun için fon sağlayamıyoruz. Bu aşamada Klopp seçenekler arasında değil" ifadelerini kullandı.