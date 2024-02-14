Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyvah! Yine o hakem: Alejandro Hernandez
Giriş Tarihi: 14.2.2024 08:03 Son Güncelleme: 14.2.2024 08:13

Eyvah! Yine o hakem: Alejandro Hernandez

Eyvah! Yine o hakem: Alejandro Hernandez

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü evinde Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşmayı Alejandro Hernandez yönetecek. İspanyol hakem, Avrupa'da temsilcilerimize uğurlu gelmiyor.

Galatasaray'ın yarın Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçına İspanyol hakem Alejandro Hernandez atandı. 41 yaşındaki Hernandez'in, sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek olması ise akıllara talihsiz müsabakaları getirdi. Çünkü tecrübeli hakemin, Türk takımlarına karşı kötü bir istatistiği var (3 maçta 3 mağlubiyet).

2019'da oynanan Beşiktaş-Braga Avrupa Ligi grup müsabakasında siyah-beyazlılar, 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe de 2021'de yine Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Olympiakos'a 3-0 yenilmişti. Aynı sene Galatasaray da PSV Eiendhoven'a Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5-1 kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyvah! Yine o hakem: Alejandro Hernandez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA