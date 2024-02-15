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Giriş Tarihi: 15.2.2024 07:15 Son Güncelleme: 15.2.2024 07:18

Okan Buruk'tan Mauro Icardi'yle özel görüşme! Patlamayı Prag karşısında yapacak...

Okan Buruk’tan Mauro Icardi’yle özel görüşme! Patlamayı Prag karşısında yapacak...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son haftalardaki suskunluğunu Avrupa Ligi'nde oynanacak Sparta Prag maçında bozmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak güven mesajı verdi.

Sakatlık dönüşü oynadığı son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabilen Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro İcardi, Sparta Prag'a özel hazırlanıyor.

İdmanlarda ekstra çalışmalar yapan tecrübeli futbolcu, bu gece RAMS Park'ta yeniden 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldırmayı istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu (5) olarak öne çıkan tecrübeli oyuncu ile özel olarak görüşen Okan Buruk, güven mesajı verdi.

İcardi'nin hedefi, Prag karşısında patlama yapıp yeniden eski formuna dönebilmek.

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Okan Buruk'tan Mauro Icardi'yle özel görüşme! Patlamayı Prag karşısında yapacak...
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