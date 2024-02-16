Sagiv Jehezkel’den Antalyaspor’a tazminat davası

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin tek golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, İsrail'e destek veren bir hareket yapmıştı. Antalya ekibi, gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. İsrailli futbolcu ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv ile anlaşsa da Antalyaspor ile olan sözleşmesi devam ettiği için sözleşme imzalayamadı. Antalyaspor'dan bonservisini bedelsiz olarak almak isteyen 28 yaşındaki futbolcudan yeni bir hamle geldi.

İsrail medyasında yer alan habere göre; Sagiv Jehezkel, avukatı Roi Rosen aracılığıyla Antalyaspor'a FIFA nezdinde tazminat davası açtı. Haberde, Antalyaspor'dan 4 aylık maaşının verilmesinin yanı sıra sözleşmesinin de fesih edilmesini talep eden İsrailli futbolcunun, bu isteğinin yerine getirilmediği ve bu sebeple konunun mahkemeye taşınacağı vurgulandı.

İMAJINA ZARAR GELMİŞ

28 yaşındaki kanat oyuncusunun zihinsel olarak zor günler geçirdiği ve imajına da zarar geldiği için ayrıca tazminat davası açacağı da İsrail medyasında yer alan iddialar arasında. Sezon başında Antalyaspor'dan İsrail ekibi Beer Sheva'ya kiralık giden, devre arasında ise geri dönerek kırmızı beyazlı formayı terleten Jehezkel'in bu sezon başka bir takımda forma giyebilmesi için FIFA'dan özel izin alması gerekiyor.

İsrailli futbolcunun bu doğrultuda FIFA'ya yapacağı başvuruda üçüncü bir takımda oynama izni isteyecek. FIFA'nın onay vermemesi halinde Sagiv Jezehkel'in sezon sonuna kadar Avrupa'da forma giymesi mümkün olmayacak. Jehezkel, Süper Lig'de Filistin için yapılan saygı duruşu kararına uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı. Saygı duruş zorunluluğu kararı kalktıktan sonra ise kadroya dahil edilmişti.