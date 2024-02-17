Son dakika haberi: Galatasaray’ın MKE Ankaragücü kamp kadrosu belli oldu! Cimbom’da tam 5 eksik var...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olucak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu; Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günah Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Barıl Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyut, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

5 EKSİK VAR

Cimbom'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Tanguy Ndombele riske edilmemek için MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer almıyor.