Son dakika haberi: Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'din 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmıızlılar, zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderliğini sürdürdü. İşte tüm detaylar...
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi penaltıdan kaydetti.
Cimbom, bu galibiyetle birlikte puanını 69'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 29 puanla 12. sırada yer alıyor.
MAÇTAN NOTLAR
TORREIRA, LİGDE BU SEZON İKİNCİ KEZ YEDEK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.
Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.
Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.
MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.
KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.
MKE ANKARAGÜCÜ LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.
Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DA İKİ DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında iki değişiklik yaptı.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Tolga Ciğerci ve Morutan'ı yedek bırakan Belözoğlu, bu isimlerin yerine Saponara ile Efkan Bekiroğlu'nu oynattı.
Yeni transfer Christian Bassogog ise ilk kez maç kadrosuna girdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya Sağlık Bakanlığının "Bağımlılığa Değil, Spora Sarıl" pankartıyla çıktı.
KAZIMCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
MKE Ankaragücü'nün ara transferde Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş, eski takımına karşı forma giydi.
Kazımcan Karataş, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sol bekte oynadı.