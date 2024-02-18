Son dakika haberi: Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

MKE ANKARAGÜCÜ LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.

Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DA İKİ DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında iki değişiklik yaptı.

Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Tolga Ciğerci ve Morutan'ı yedek bırakan Belözoğlu, bu isimlerin yerine Saponara ile Efkan Bekiroğlu'nu oynattı.

Yeni transfer Christian Bassogog ise ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya Sağlık Bakanlığının "Bağımlılığa Değil, Spora Sarıl" pankartıyla çıktı.

KAZIMCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

MKE Ankaragücü'nün ara transferde Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş, eski takımına karşı forma giydi.

Kazımcan Karataş, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sol bekte oynadı.