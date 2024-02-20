Nefes kesen maçta Kayserispor hayat buldu

Burak Yılmaz'ın ekibi, 90+12'de kaleci Bilal'in kurtardığı penaltıyla Başakşehir'i mağlup ederek 10 karşılaşmanın ardından kazandıüper Lig'de 10 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Mondihome Kayserispor, dün deplasmanda kıran kırana geçen bir müsabaka sonrasında Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek nefes aldı. Teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren ve 3 mücadelesinden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada yeni transferiöne geçti. 15'te de2-0'ı buldu. 58'deKayseri savunmasının arasından geçen topu ağlara yollayıp farkı 1'e indirdi. 84'teİstanbul ekibi 89'dabir kez daha umutlandı. Son anlar ise nefes kesti. 90+12'de VAR incelemesinin ardından Çağdaş Atan'ın takımı penaltı kazandı.ve son düdük çaldı. Konuk takım böylece puanını 32'ye yükseltti. Bu arada