Nefes kesen maçta Kayserispor hayat buldu

Burak Yılmaz'ın ekibi, 90+12'de kaleci Bilal'in kurtardığı penaltıyla Başakşehir'i mağlup ederek 10 karşılaşmanın ardından kazandı
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üper Lig'de 10 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Mondihome Kayserispor, dün deplasmanda kıran kırana geçen bir müsabaka sonrasında Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek nefes aldı. Teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren ve 3 mücadelesinden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada yeni transferi Nazon'un sert şutuyla
öne geçti. 15'te de Ali Karimi, ceza yayı içinden fileleri havalandırıp
2-0'ı buldu. 58'de Deniz Türüç,
Kayseri savunmasının arasından geçen topu ağlara yollayıp farkı 1'e indirdi. 84'te Aylton skoru 3-1'e getirirken
İstanbul ekibi 89'da Hamza Güreler ile
bir kez daha umutlandı. Son anlar ise nefes kesti. 90+12'de VAR incelemesinin ardından Çağdaş Atan'ın takımı penaltı kazandı. Piatek'in sağ köşeye vuruşunda Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt geçit vermedi
ve son düdük çaldı. Konuk takım böylece puanını 32'ye yükseltti. Bu arada Trendyol 1. Lig'de ise Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.