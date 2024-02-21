Aslan Beşiktaş’ı devirirse en büyük engeli aşar

yarışında lig sonundabir derbi varken iki takım içinde büyük gerçek, puan farkınınbir maçla telafi edilemeyecekkadar açılması. Örneğin; Fenerbahçeiki puan önde olsa ve Galatasaray,Beşiktaş derbisini kaybetseipler kesinlikle Fenerbahçe'ninelinde olurdu.Okan Buruk'untakımında isimleriyle sezonbaşında hayal ettiren Ndombele,Hakim Ziyech, Angelino gibioyuncular varken o hayallerinüstüne binen Kerem Demirbay,Barış Alper Yılmaz ve Berkan gerçeğivar. Bunları sök-çıkar yapanadam ve Galatasaray'ın ayaklarınınyere basmasını sağlayan kişi,elbette Okan Buruk'tur…Galatasaray kazanırsafikstürdeki belki de enbüyük engeli aşmış olacakama mart başından biryüzde vermenin futboldabir karşılığı yok.beraberliğinin ertesigünü futbolcularla yaptığı toplantınındevam hikâyesi bumektuplar. Oyuncularınıza bolsıfırlı kontratlar verebilir, galibiyetlerlemotivasyonu artırmayıdeneyebilirsiniz. Oyunne kadar profesyonel olursaolsun insan yönetiminde böyleinceliklere her zaman ihtiyaçvar. Dolayısıyla yüz kişiye otomatikbayram mesajı atar gibitakıma tek bir mektup yerineözenle seçilmiş satırlarla kişiyeözel yazılan bu mektuplarbence sezonun en güzel anektotlarındanbiri oldu. GalatasaraySportif A.Ş. Başkan VekiliErden Timur, bedenleriyleoynayan adamların duygusalbir şekilde yüreğine hitap etti.Beşiktaş'tan her zaman galibiyetbekler. Bundan ötesi yok. Ancakiki başkan ile 5 teknik adam değiştirmişBeşiktaş için bir örnek vereyim;ilkokul 1'e başlayan çocuğunuzun bireğitim yılında sınıf hocasının 5 kezdeğiştiğini düşünün. Anne-baba olaraktedirgin olmaz mısınız? Musrative Muçi, doğru transferler ama Beşiktaş'ınoynadığı futbol, Konya galibiyetinerağmen dün sabah Beşiktaşlılaraşu soruyu sordurdu:Tahminim,bu oylamadan bugünlerdeSantos'un geçemeyeceği. Portekizlihocanın özellikle iki derbide tercihedeceği kadrolar ve oynatacağı futbol,gelecek sezon İstanbul'da mı yoksaLizbon'da mı olacağını belirleyecek.bir maç kaybettiğinizde pro lisansınızı elinizdenalıyorlar ne de bir maçı çevirdiğinizde o diplomanınüstüne artı bir yıldız ekliyorlar. Bizdekibakış açısında eleştirilen kişiyi magmaya göndermek,övüleni ise atmosferin dışına koymakgibi bir ölçüsüzlük varAynı zamanda Rize'de de doğruteşhis ve tedaviyle 3 puanı aldığında da hakkınıverdik. Şampiyonluk yarışında iki puan gerideolan bir teknik adama,Hayatta hiç olamamışlar, olma ihtimali olanada mani olmak istiyorlar. Kabul edelim, 10 yıldırFenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinden vebaşarısızlıklarından doğan reytingiçatır çatır yiyenler var.önce Eddie Newton'un, sonraNenad Bjelica'nın enkazını devralmışbir teknik adam. Dolayısıyla temeliatmak için bile önce o enkazdan kurtulmasıgerekiyor.Avcı'nın ilkdöneminde böyle olmuştu. Dolayısıylabeklerinden hücum desteği almakkonusunda kapanmayan bir yarasıolan Trabzonspor'un, PSG ve Dortmundformaları giymiş Meunier'denkısa zamanda aldığı çok verim tesadüfdeğil. Çünkü Meunier, iyi futbolcu.Trabzonspor şampiyonluk yarışındayok ve yaz transfer döneminde kiralıkOnuachu da başta olmak üzeretransferin gerekli olduğu mevkilerbelli.Ama bence asıl sıkıntı,takımı şampiyonluğa ulaştıran kartvizitesahip olan Avcı'ya karşı camianınbir kısmının tahammülsüz olması.Hayatolsa bu, 'Birinin gelmesine gerek yok,yalnızlığı seçiyorum' dersin. Ama futbolda'Avcı gitsin' diyorsan, kimin gelmesigerektiğini de söylersin.kayıtlarını dinleyinceelimize ne geçecek? Problem,VAR odasının çağırmasıgereken yerdehakemleri, monitör başınadavet etmemesi değilmi? Son düdükle beraberher şey bitiyor.. Yabancı gözlemcilerde bunun bir tezahürü.Bakın, ülkede olmayanbir maddeyi ya da teknolojiyiithal edebilirsiniz.Ancak duygu ve karakter,ithal edilemez. Siz bu 10yabancı gözlemci ile varolan gözlemcilerinize şumesajı veriyorsunuz; "Sizlerbu işi yaparken karakterve gözlem yeteneğiolarak eksik insanlarsınız."19hücum geliştirdiği ilk 45dakika, Fenerbahçe'ninzorlu zeminde karakterkoyduğu ikinci 45dakika, Trabzonspor'unson yarım saat oynadığıfutbol,ve ortalığıayağa kaldıracak şiddetteolmayan hakemhatalarıyla bir haftayıdaha geride bıraktık.