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Giriş Tarihi: 22.2.2024 14:06 Son Güncelleme: 22.2.2024 14:10

Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın en iyi 5 orta sahasından biriyim

Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın en iyi 5 orta sahasından biriyim

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Benim attığım golleri kimse atamaz. İdolüm ise Pirlo" dedi.

Hakan Çalhanoğlu, "Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum. Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum. Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

JUVENTUS MAÇINDA ATTIĞI PAS
Juventus maçında attığı efsane pas için de konuşan başarılı futbolcu, "Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler. İdolüm Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. O bir numara" dedi.

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Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın en iyi 5 orta sahasından biriyim
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