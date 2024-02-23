FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Simon Kjaer’in menajeri Fenerbahçe’yi açıkladı

Milan'ın Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. 34 yaşındaki stoperin menajeri Mikkel Beck, ara transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'nin Simon Kjaer ile ilgilendiğini duyurdu.

Simon Kjaer'in ara transfer döneminde bazı önemli teklifler aldığını belirten Mikkel Beck, "Belirli kulüp isimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ancak Simon, uluslararası futbolda her transfer döneminde ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ocak ayında Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bile ilgi olduğu doğru. Bu kadarını söyleyebilirim. Ancak Simon zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor. Milan'da heyecan verici bir sezonun ortasında takımdan ayrılmakla hiç ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN DURUMUNU SORDUĞU DOĞRU"

Bold'a açıklamalarda bulunan Mikkel Beck, Simon Kjaer'in Fenerbahçe ile anılmasına dair soruya şu cevabı verdi:



"Fenerbahçe'nin Simon'un durumunu sorduğu doğru. O kulüpte büyük bir yıldızdı ve hala onu geri alma hayalleri var. Simon, çok önemli bir oyuncu olduğu Milan'a yüzde yüz olarak odaklanmış durumda. Aralık ayında sakatlıktan döndüğünden bu yana son birkaç aydır harika bir form yakaladı ve Milan onun takımda olduğu süreçte mükemmel sonuçlar aldı. Suudi Arabistan söylentisini ben de duydum ve futbol dünyasında bu kadar çok şey söylenmesine ve yazılmasına biraz güldüm. Bunu tamamen reddedebilirim. Milan ile gelecek sezon hakkında henüz konuşmadık. Bunu, her iki taraf için de doğru zaman geldiğinde yaparız."

Simon Kjaer bu sezon Milan'da 18 maça çıktı ve 1 asist üretti. Serie A deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Danimarkalı yıldızın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. AC Horsens altyapısında yetişen Simon Kjaer daha sonra Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve Milan'da oynadı. Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda 130 karşılaşmada şans buldu. 34 yaşındaki stoper bu maçlarda 5 gol atma başarısı gösterdi.