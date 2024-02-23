Şanlıurfa’da süper heyecan

TFF'nin kararıyla Süper Kupa'nın final heyecanı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa'da yaşanacak.. Daha önce 2010 yılında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapan kent, dev mücadele için geri sayıma geçti. Şanlıurfalı futbolseverler ve bölge esnafı maçı dört gözle beklerken şehrin ekonomisi ve sosyal yaşamına sağlanacak katkıya vurgu yaptılar.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şehrimizde ardı ardına yaşanan deprem ve sel felaketlerinin yaraları tazeliğini koruyor.Aynı zamanda şehrimize psikolojik destek sağlayacaktır. Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız bu vesileyle kentimizi görme imkânı bulacak. Şanlıurfa bu sınavdan yüzünün akıyla geçecektir."Şanlıurfa esnafı, Süper Kupa finalinin kentlerine verilmesinden dolayı çok mutlu. Temennileri ise şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısı olan bu tür organizasyonların sayısının artırılması. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haşim İzol de Türkiye'nin iki büyük kulübünü ağırlamanın kendileri adına gurur verici olduğunu belirterek "Onlara unutmayacakları bir atmosfer yaşayacaklarını taahhüt ediyoruz" dedi.Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak 11 Nisan Stadyumu'nun (Eski Adı Şanlıurfa GAP Arena) temeli, 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından atıldı. Futbolseverlere ilk kez kapılarını 13 Aralık 2009 tarihinde açan 28 bin 965 seyirci kapasiteli stadın yapım maliyeti 42 milyon 116 bin TL. En önemli özelliklerinden birisi ise tribünlerinin üstünün tamamen kapalı olması.