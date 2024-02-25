Şanlıurfa’da heyecan yükseliyor

G.Saray ile F.Bahçe arasında Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesi için heyecan büyüyerek artıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hazırlıkları büyük mutluluk içinde gerçekleştirdiklerini söylerken "Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir karar. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz. Çevre illerden ve büyük şehirlerden insanlar buraya akın akın gelecek. Güzel bir atmosfer olacak" sözleriyle tüm sporseverleri maça davet etti. Zorlu mücadele ATV'den canlı ekranlara gelecek. A Spor'da da maç önü ve sonu yayınlarıyla heyecan katlanacak.