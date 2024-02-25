Trezeguet: Trabzonspor büyük bir kulüp

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bütün maçları kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Trezeguet, "İlk olarak 3 puan çok şükürler olsun. Bugün hepimizin performansı çok iyiydi. Umarım bu şekilde devam ederiz. Trabzonspor için bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Trabzonspor büyük bir kulüp. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde kendimize geleceğiz, toparlanacağız ve ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. Bütün herkesin mücadelesi ve inancıyla bu yarışa katılması gerekiyor. Başakşehir maçını kazanıp, Alanyaspor maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.