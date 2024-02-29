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Giriş Tarihi: 29.2.2024 08:55

2024 Paris Olimpiyatları öncesi skandal olay!

2024 Paris Olimpiyatları öncesi skandal olay!

2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde skandal bir olay yaşandı. Olimpiyatları ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleklerin bulunduğu çantanın kaybolduğu ortaya çıktı. Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, Paris Belediyesi çalışanının çantası, kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta kayboldu. Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, Paris Belediyesi çalışanının çantası, kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı.

Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı. Trenden indiği sırada gaspa uğradığını fark eden belediye çalışanı, şikâyetçi oldu. Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.

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2024 Paris Olimpiyatları öncesi skandal olay!
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