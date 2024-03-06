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Giriş Tarihi: 7.3.2024 00:53

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı
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