Ole Gunnar Solskjaer: Ronaldo’yu almanın doğru karar olmadığı ortaya çıktı

Ole Gunnar Solskajer, Stick to Football isimli podcastte Manchester United'ı çalıştırdığı dönem ve Cristiano Ronaldo'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun Manchester United'a ikinci transfer sürecini anlatan Solskjaer, "Bu çok hızlı bir karardı. Cristiano'nun ayrılacağını ancak transfer edebileceğimizi düşünmüyorduk. Diğer kulüpler de ilgileniyordu ve biz de heyecanlıydık. Bana, 'Bu transferi ister misin?' diye sorduklarında 'Elbette' dedim. 37 yaşında olduğunu biliyordum ama dünyanın en iyi golcüsüydü. Sonrasında işler iyi gitmedi ama o zaman için doğru bir karardı" dedi.

"BU KARARIN DOĞRU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Ronaldo'nun takıma katıldığı dönemle ilgili konuşan Solskajer, "Cristiano, onunla ilk kez bir araya geldiğimizde sıradaki 4 maçtan üçüncünde oynamak istediğini ve birinde kenarda olabileceğini söyledi. Ronaldo takıma gelmeden önce en çok baskı yapan takımlardan biriydik. Cristiano geldikten sonra Daniel James'in gitmesine izin verdik. İkisi farklı tipte oyuncular. Bu benim için doğru karardı ama bu kararın doğru olmadığı ortaya çıktı. Ben Manchester United'ın teknik direktörüyken Ronaldo'nun çok fazla sorun yaşadığını hatırlamıyorum. Cristiano'yla iyi bir ilişkim ve aramızda büyük bir saygı vardı. Ben takımı çalıştırdığım dönemde yaşadığı hayal kırıklıklarında gerçekten iyi davrandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.