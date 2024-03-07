Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan galibiyet sözleri! "Günlerce evimize gitmedik"

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yı 3-0mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Union Saint-Gilloise'ın ne kadar organize bir takım olduğunu biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Günlerce evimize bile gitmedik. En küçük detayı bile atlamadan çok fazla yoğunlaştık. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini günlerce düşündüm. Doğru bir planla, doğru bir kadroyla maça çıktık. Planımız sahada işledi. 3-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Union Saint-Gilloise'ın kornerlerden goller attığını biliyorduk. Bizden uzun bir takımdı. Bunun önlemini aldık. Ancak her ne kadar duran toptan goller bulsa da bu takım, duran toplardan da bu sezon 7 tane gol yediler. Biz de buna iyi çalıştık. İlk golümüz öyle geldi. Ülke puanı için bu galibiyet çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum."

"Oosterwolde, bu sezon bizimle beraber çok büyük bir gelişim içerisinde. Genç ve fizik gücü iyi olan bir oyuncumuz. Hem sol bekte hem de stoperde onun gelişimine katkı sağladık ekibimizle beraber. Bu akşam herhalde Avrupa'daki büyük kulüplerin dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Oosterwolde'nin önü çok açık. Kendisini tebrik ediyorum. Onun gelişimine bizim de bir katkımız olduysa, ne mutlu bize."