Ryan Kent, İskoçya gündemine tırmandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli olurken, listedeki bir isim dikkatleri çekti.

SON MAÇI KASIM AYINDA

Sarı-lacivertliler İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i, Süper Lig sezonunun geride kalan kısmı için kadro dışı bırakmıştı. 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulübün takım listesinde 27 yaşındaki oyuncuya yer verilmedi. Kent, Rangers ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş, Avrupa'da son olarak kasım ayındaki Nordsjaelland maçında forma giymişti.

"ACIMASIZ KARAR"

Ryan Kent'in UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında sahaya çıkma ihtimalinin belirmesi, son olarak top koşturduğu İskoçya'da yankı uyandırdı. Scottish Sun gazetesinde 'Dramatik çağrı' ifadesinin kullanıldığı haberin başlığında şu satırlara yer verildi:

'Eski Rangers yıldızı, resmi olarak kadrodan çıkarıldıktan dört hafta sonra teknik direktör tarafından dramatik bir şekilde geri çağrılıyor. Acımasız karardan sadece birkaç hafta sonra kadro dışı bırakılmasına sürpriz bir ara vermeye hazırlanıyor'