Boluspor, Giresunspor’u 2 golle yıktı!

Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada kontratakla hızlı çıkan Boluspor'da Petar Gigic ceza sahasına girerek pasını Jefferson'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 1-0

31. dakikada kaleci Erkan Anapa ile karşı karşıya kalan Petar Gigic'in aşırtma vuruşunda Erkan, gole izin vermedi.

48. dakikada ceza sahası dışından Talha Ülvan'ın şutunda top kalecinin sağ köşesinden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada serbest vuruş organizasyonunda ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Naby Oulare'nin yaptığı vuruşu önlemek isteyen Talha Ülvan topu kendi kalesine gönderdi. 2-1