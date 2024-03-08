Fenerbahçe, UEFA’dan ceza alabilir

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadyumu'ndaki maçın ilk dakikasında deplasman tribününde yakılan meşaleler ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre durduruldu. Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise engelini geçmesi halinde Konferans Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmesinde dış sahada seyircisinden mahrum şekilde sahaya çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup aşamasında Danimarka'da Nordsjaelland ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 20 bin Euro para cezası ile ertelemeli deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldığı aktarıldı.



ÇEYREK FİNAL MAÇINDA OLMAYACAKLAR

Fenerbahçe'nin 2 yıl ertelenen dış sahada seyircisiz oynama cezasının Union Saint Gilloise maçında yaşanan olayların ardından aktif hale geldiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir sonraki dış saha maçında taraftarından yoksun halde sahaya çıkacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise engelini geçmesi halinde çeyrek final etabında deplasmanda oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı kaydedildi.

