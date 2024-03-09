Premier Lig’de Arsenal, son dakikalarda attığı golle Brentford’u mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, sahasında Brentford'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Arsenal, 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'in golleriyle galibiyete ulaştı. Brentford'un golü, 45+4. dakikada kaleci Aaron Ramsdale'in hatasını değerlendiren Yoane Wissa'dan geldi.

Sezon başında performansı eleştiri konusu olan Alman futbolcu Havertz, peş peşe 4. maçta rakip fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Premier Lig'de art arda 8. galibiyetini elde eden ve puanını 64 yapan Arsenal, yarın birbirleriyle karşılaşacak Liverpool ve Manchester City'nin maç fazlasıyla önüne geçerek liderliğe yerleşti.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Brentford ise 26 puanla 15. sırada kaldı.