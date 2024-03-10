Selahattin Baki: Böyle bir hakem Türk futboluna ihanettir

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vefat eden Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Selahattin Baki, "Kendisinin ismi tarihte yerini zaten almıştır ama üzüntülü bir iki gün geçiriyoruz. Kendisine camiamız adına Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum ve tüm sevenlerine de sabır diliyorum" dedi. Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetiminden memnun olmadıklarını vurgulayan Baki, "Hakem maça hiç iyi niyetli başlamadı. Bu durum zaten herkesin malumu. Pendikspor'un 70 dakika boyunca sahada türlü türlü provokasyonlarına ve gerginliklerine izin verdi. Pendiksporlu futbolcuların bu dakikadan daha önce kart görmeleri gerekirdi. Hatta oyundan ihraç edilmeleri gerekirdi. Bugün VAR'dan gelen uyarı olmasa penaltımızı da vermeyecekti. Bu tür futbol oynayan bir takımın ve bu şekilde performans gösteren bir hakemin, Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir. İlk yarı 58 dakika oynanmış. Topun oyunda kalma süresi 23 dakika. Biliyorsunuz ikinci yarıya da 10 dakika ilave süre eklendi. Bu iki örnek bile aslında sahada nasıl bir hakem performansının olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

"FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZ ADETA KÜLTÜR ŞOKU YAŞADILAR"

Avrupa kupaları ile Süper Lig'deki hakem performanslarının çok farklı olduğunu söyleyen Baki, "Daha 3 gün evvel Avrupa'nın son dönemlerde en flaş ve dinamik futbol oynayan, kendi liginde açık ara puan farkıyla lider olan takımlarından bir tanesiyle korakor bir mücadele verdik. Çok iyi bir futboldu. Taraflı tarafsız herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbolcu arkadaşlarımız, bugün adeta kültür şoku yaşadılar. Ama biz bugünü de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla. Bakalım TFF, Trabzonspor maçında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor? Onu da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNACAK"

Hafta içi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme dair özel açıklamalarda bulunacağını dile getiren Selahattin Baki, "Takımımızı tebrik ediyorum. Türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Takımlarını eksik bırakmadılar. Hocamıza, oyuncularımıza ve bir saniye boyunca bile takımlarını desteklemekten vazgeçmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç, çarşamba günü çok önemli açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bize karşı koalisyon var diyerek ortalığı yangın yerine çevirenler, bugün kurulan koalisyonun bir parçası olduklarını net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla yapılan bu algılarla alakalı, şike iftiralarıyla alakalı, FETÖ ile alakalı son derece önemli ve yaşanmış örneklerle açıklamaları olacak başkanımızın" diyerek sözlerini tamamladı.