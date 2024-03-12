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Giriş Tarihi: 12.3.2024 16:19 Son Güncelleme: 12.3.2024 17:04

Son dakika Beşiktaş haberi: Ante Rebic'in maaşı şaşkına çevirdi!

Son dakika Beşiktaş haberi: Ante Rebic’in maaşı şaşkına çevirdi!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ante Rebic, sahada beklenen performansı sergileyememişti. Hırvat oyuncunun maaşı ve bonusları ise dikkat çekti. İşte son detaylar...

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon yeni transferlerden istenen verim alınamıyor. Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi isimler performansını veremedi. Bu oyunculardan Onana ise devre arasında ilk fırsatta Marsilya'ya kiralanmıştı.

Kartal'da bekleneni veremeyen futbolculardan biri olan Rebic'in kazandığı para dudak uçuklattı. Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 2.5 milyon garanti paraya imza atan Hırvat oyuncunun 280 bin imza parası ve 10 bin de maç başı aldığı; buradan da 230 bin almaya hak kazandığı için maliyetinin 3 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ante Rebic'in maaşı şaşkına çevirdi!
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