Son dakika Beşiktaş haberi: Ante Rebic’in maaşı şaşkına çevirdi!

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon yeni transferlerden istenen verim alınamıyor. Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi isimler performansını veremedi. Bu oyunculardan Onana ise devre arasında ilk fırsatta Marsilya'ya kiralanmıştı.

Kartal'da bekleneni veremeyen futbolculardan biri olan Rebic'in kazandığı para dudak uçuklattı. Fotomaç'ın haberine göre; yıllık 2.5 milyon garanti paraya imza atan Hırvat oyuncunun 280 bin imza parası ve 10 bin de maç başı aldığı; buradan da 230 bin almaya hak kazandığı için maliyetinin 3 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.