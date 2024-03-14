Fenerbahçe çeyrek final aşkına sahada! Kanarya, sahasında Union Saint Gilloise’yi konuk ediyor...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Batshuayi, Kent.

U.S. GILLOISE: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.