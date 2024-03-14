Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe çeyrek final aşkına sahada! Kanarya, sahasında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor...
Giriş Tarihi: 14.3.2024 19:31 Son Güncelleme: 14.3.2024 19:34

Fenerbahçe çeyrek final aşkına sahada! Kanarya, sahasında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor...

Fenerbahçe çeyrek final aşkına sahada! Kanarya, sahasında Union Saint Gilloise’yi konuk ediyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Batshuayi, Kent.

U.S. GILLOISE: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe çeyrek final aşkına sahada! Kanarya, sahasında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA